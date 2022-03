Megvan az ítélet a bibliai vers miatt megvádolt volt finn belügyminiszter ügyében

Meghozta a finn bíró az ítéletet a Päivi Räsänen volt finn belügyminiszter és Juhana Pohjola püspök elleni ügyben. Elsőfokon minden vádat ejtettek a keresztény parlamenti képviselő ellen, akit homoszexuálisok diszkriminációjával és gyűlöletszítással vádoltak meg. A főügyész valószínűleg fellebbezni fog az ítélet ellen.

„Ez a szólás- és vallásszabadság győzelme. Ha elítéltek volna, akkor a prédikálás, tanítás és a Biblia terjesztésének joga törvénytelenné vált volna” – közölte Päivi Räsänen volt finn belügyminiszter– számolt be a hetek.hu cikkében. Räsänen azt is elmondta, hogy „az ügyész sok helyről idézte a Bibliát, ahonnan én nem. Azt mondta, hogy aláástam a homoszexuálisok méltóságát a bűnmeghatározásom miatt. De ez nem igaz. Ez alapvető tan a kereszténységben. Isten gyűlöli a bűnt, de annyira szereti a bűnöst hogy elküldte egyszülött Fiát a bűnösök megmentésére”.

A finn képviselő reméli, hogy az ügyész itt véget vet az ügynek. „De ha nem, készen állok végigvinni ügyemet egészen az Emberi Jogok Európai Bíróságáig (Strasbourg)”.

„Boldog vagyok, hogy beszélhettem Jézus Krisztus evangéliumáról és az általa hozott üdvösségről”

– tette hozzá. Räsänen azt is elárulta, hogy a rendőrség minden vizsgálat után megkérdezte tőle, hajlandó- lenne-e visszavonni kijelentését.

„Nemet mondtam. Nem fogok bocsánatot kérni azért, amit Pál apostol írt”

– jelentette ki.

Pohjola püspök – akit szintén felmentettek – röviden reagált az ítéletre: „Olyan kijelentéseket hoztak fel, amelyeket soha nem mondtam. Például: A homoszexuálisok nem olyan értékes emberi lények, mint mások. Vagy: Isten nem teremtett homoszexuálisokat. Soha nem mondtam ilyet. Az ügyésznek nem szabad így kiforgatnia senki szavait. Ezek a gondolatok teljesen szembemennek a meggyőződéseimmel. Szörnyű lenne a homoszexuális emberek számára, ha bármely parlamenti képviselő, így gondolkodna.” – fogalmazott a püspük.

Majd hozzátette: „Remélem, mindannyian megtesszük ezt. Keresse meg a Bibliát a könyvespolcain, olvassa el, és olvassa el a maga kontextusában”.

Päivi Räsänen képviselő és Juhana Pohjola püspök sajtótájékoztatót is tartottak. Räsänen „köszöni a támogatást”, amelyet kapott, hozzátéve, hogy

„megtiszteltetés, hogy megvédhettük a szólásszabadságot és a vallásszabadságot. Remélem, hogy senki másnak nem kell ilyen folyamaton keresztülmennie a jövőben.”

A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy Räsänen a szólásszabadság és a vallásszabadság törvényes határain belül beszélt. „A szólásszabadság és a szólásszabadság korlátozásának azonban nyomós társadalmi oka van” – áll a sajtóközleményben. „A szexuális kisebbségekhez tartozó személyek joga (és) a szexuális kisebbségek méltósága és egyenlősége lehet ilyen indok.”

A bíróság azonban úgy véli, hogy Räsänen a törvényi kereteken belül járt el. Ez azt jelenti, hogy felmentik – számoltak be róla az Yle finn közszolgálati műsorszolgáltató.

Kapcsolódó tartalom

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt: az LMBTQ-lobbi célkeresztjébe került a korábbi finn belügyminiszter pere. Päivi Räsänen ellen Szent Pál sorainak megosztása miatt indult eljárás. A feljelentők sértőnek és elfogadhatatlannak minősítették az apostol gondolatait, így a per végén a bíróság valójában arról is dönt, cenzúrázható-e a Biblia, s hogy létezik-e még vallásszabadság.

A politikust kisebbség elleni gyűlöletkeltéssel vádolták.

Päivi Räsänen a finn evangélikus egyház aktív tagjaként még 2019-ben vonta kérdőre a lutheránus egyházat az LMBTQ-rendezvénynek nyújtott támogatásával kapcsolatban, a következő bibliai verset idézve Twitter-bejegyzésében:

„Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén…”

(Rómaiakhoz írt levél 1.)

A volt belügyminiszternek emellett két másik ügyben is bíróság elé kellett állnia, egy 2004-ben készített írása (arról, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette) és egy „Mit gondolt Jézus a homoszexualitásról?” címmel 2018-ban adásba került talk showban elhangzott megjegyzései miatt.