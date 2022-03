Leállt a Németországba irányuló gázszállítás a Jamal-vezetéken

A Jamal-Európa gázvezetéken a Mallnow határállomásnál a Lengyelországba Németországból keletre irányuló áramlás helyi idő szerint 13.00 óráig (1100 GMT) legutóbb 1 451 155 kWh/h volt, de

A földgázt rendszerint nyugat felé továbbító vezetékben az áramlás iránya március 15-én fordult meg, mivel a Németországba irányuló gázszállításra vonatkozó jelölések nullára csökkentek, miközben a lengyel fogyasztók Németországból vásároltak földgázt.

Thank you for publishing of that Sentinel-5P map, which shows clearly, that main source of Methane CH4 emissions in EU is the GAS INFRASTRUCTURE. See example of Jamal gas pipeline.

Switch to methane – natural gas from coal is not a solution for Carbon or even Climate Neutrality. pic.twitter.com/0NEhvBPbiz

— Konec uhli – Nova energie (@NovaUhli) October 14, 2020