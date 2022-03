Kié lehet? Lefoglalták az orosz oligarcha 58 méteres luxusjachtját Londonban

Információk szerint a jacht tulajdonosát jelenleg nem szankcionálták, de állítólag „szoros kapcsolatban áll” Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az 58,5 méteres Phit először március 13-án azonosították orosz tulajdonban lévőként, de a tulajdonos kilétét szándékosan elrejtették – ​​közölte a brit kormány. A társaság székhelye, ahová a hajót bejegyezték, a karibi St. Kitts és Nevis szigeteken található, de máltai zászló alatt hajózott, hogy leplezzék eredetét.

A brit közlekedési minisztérium nem nevezte meg a jacht tulajdonosát. A világoskék jachton úszómedence és egy penthouse apartman is található. A Hollandiában épült hajó tavaly tette meg első útját.

Az Egyesült Királyság tisztviselői kedden felszálltak a Phi fedélzetére a kelet-londoni Canary Wharfban. A hajó a brit fővárosba egy szuperjacht-díjátadó ünnepségre érkezett, de a kihajózásra már nem kapott engedélyt.

