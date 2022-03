Földgázellátási válságterv lépett életbe Ausztriában és Németországban. Mindkét kormány szerint csak elővigyázatosságról van szó, de egyúttal felkészülnek arra az esetre is, ha Oroszországgal megrekednének a tárgyalások. Moszkva ugyanis a nyugati szankciókra válaszul áprilistól rubelben kérné a földgáz és a kőolaj árát a barátságtalannak minősített országoktól, igaz, időközben finomítottak a terveiken – számolt be az M1 híradója.

Folytatódik a gázvita

A német kormány klímaváltozás ellen tett lépései – eredetileg erről szólt volna a külügyi és a gazdasági energiacsúcs kedden. A berlini tanácskozásra azonban igencsak rányomta a bélyegét az ukrajnai háború fenyegetése.

„A háború kapcsán előállt helyzet egyben csökkenti a gáztól való függőségünket is. Ez új elem, hogy hogyan lehet mihamarabb megszabadulni ettől az energiahordozótól” – mondta a gazdasági minisztérium államtitkára.

Az Ukrajna ellen indított háború miatt mélypontra zuhantak az európai államok és Oroszország kapcsolatai.

A nyugati szankciókra válaszul Moszkva a múlt héten azt közölte: Áprilistól csak rubelben fogadja el a földgáz és olaj ellenértékét a barátságtalannak minősített országoktól.

Ezt a legfejlettebb gazdaságokat tömörítő G7-es csoport tagállamai visszautasították. Az orosz kormányzat ezután szerdán úgy pontosított, hogy az átmenet fokozatos lesz.

A növekvő bizonytalanság miatt a német kormány életbe léptette a földgázellátási válságtervet – erről már a gazdasági miniszter számolt be szerda délelőtt.

Ez egy monitoring rendszer, a helyzet alakulásának figyelemmel kíséréséről van szó. A rendelet értelmében válságstáb áll fel a minisztériumban, vagyis most formálissá válik, amit az elmúlt hónapokban egyébként is csináltunk – mondta Robert Habeck, aki szerint az ellátás biztonsága jelenleg garantált, és minden szállítmány a szerződések szerint érkezik, ugyanakkor azt is kérte, lehetőség szerint mindenki spóroljon az energiával, mert mint mondta: „Minden egyes kilowatt számít.”

A német vészhelyzeti terv három lépcsője közül egyedül az utolsó jelent állami beavatkozást – amennyiben a gázellátásban súlyos zavarok lennének.

Ekkor a háztartások és az egészségügyi intézmények előnyt élveznek az iparral szemben – csakhogy utóbbi önmagában is a német földgáz-felhasználás negyedéért felelős. Az ország erősen függ az orosz energiahordozóktól, és ez a helyzet a legoptimistább becslések szerint sem változhat meg 2024 előtt, ezért

a német vezetés – Magyarországhoz hasonlóan – határozottan elutasít minden olyan szankciós javaslatot, ami az orosz energiaimportot érintené.

Az orosz gáz- és olajszállításokkal kapcsolatos kockázatok miatt a görög kormány rendkívüli értekezletre hívta az ország energia-szolgáltatóit. A francia energiahatóság pedig nyugalomra intette a lakosságot, mondván: a gáztárolók fel vannak töltve, így az ellátás továbbra is biztosított.

Lengyelország azonban azonnali, radikális szakítást akar az orosz energiafüggőséggel. Mint Mateusz Morawiecki miniszterelnök szerdán fogalmazott: a legradikálisabb európai terv keretében még az év végéig megszüntetnék a kőolaj importját, sőt, a szénbehozatalt már most tavasszal leállítanák. A kormányfő ezen felül a földgáz-vásárlásokat is le akarja állítani az év végéig Oroszországból. Igaz, e téren nincs nehéz helyzetben, mivel a tervek szerint ősszel elkészül a csővezeték, amin norvég gáz érkezhet Lengyelországba.