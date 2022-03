Egy egész busznyi gyereket rabolt el és tartott fogva a föld alatt - most mégis szabadon engedik

Feltételesen szabadlábra helyezték azt a 70 éves kaliforniai férfit, aki az elmúlt négy évtizedet börtönben töltötte, mert 1976-ban elrabolt egy gyerekekkel teli iskolabuszt és sofőrjüket – írja az NBC News.

A 70-year-old California man who has spent the last four decades in prison for kidnapping a school bus full of children and burying them and their driver alive has been approved for parole. https://t.co/wZBwGmZxMN

— NBC News (@NBCNews) March 30, 2022