Biden: Az Egyesült Államok kész újabb félmilliárd dollár támogatást nyújtani Ukrajnának

Az Egyesült Államok kész az ukrán kormánynak további 500 millió dollárt (164,6 milliárd forint) adni közvetlen költségvetési támogatás formájában – közölte Joe Biden amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel szerdai telefonbeszélgetésükkor.

Ezt a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál jelentése szerint a Fehér Ház közleményben hozta nyilvánosságra. Zelenszkij a Twitteren azt írta, hogy közel egy órán át tárgyalt Bidennel, és beszéltek „konkrét védelmi támogatásról, megerősített szankciócsomagról, makroszintű pénzügyi és humanitárius segítségnyújtásról”.

Ezenfelül Zelenszkij tájékoztatta Bident Ukrajna Oroszországgal folytatott tárgyalásainak állásáról, továbbá az aktuális harctéri helyzetről. Közben Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója Ukrajnába látogatott, ahol szerdán felkereste a dél-ukrajnai atomerőművet.

Videókonferencián tartott tájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy napokon belül segélyszállítmányokat küldenek Ukrajnának, és nem zárta ki, hogy az ügynökség ellenőröket és műszaki szakértőket is tud Ukrajnába küldeni.

Olekszandr Makrusin, a Kijev közelében fekvő, az ukrán erők által két napja visszavett Irpiny város polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az előzetes adatok szerint mintegy 300 polgári lakos és az ukrán fegyveres erők 50 tagja vesztette életét a településen.

Hozzátette: azért nem tudnak pontos számokat az áldozatokról, mert amikor heves harcok dúltak a városban, az emberek az elhunytakat kertekben és parkokban temették el.

Azt is állította, hogy a városba benyomuló orosz harckocsik átgázoltak az utcákon heverő holttesteken. Szavai szerint helybeli lakosok arról számoltak be neki, hogy amikor kijöttek az óvóhelyként szolgáló pincékből, az orosz katonák levetkőztették őket, és volt olyan eset is, hogy nőket bántalmaztak.

Az ukrajnai zsidó közösség szerdán cáfolta azt az orosz állítást, amely szerint Umanyban „ukrán nacionalista” alakulatok bármilyen zsidó létesítményt használtak volna fegyverraktárként vagy szálláshelyként, mint ahogy Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője előző napi moszkvai sajtótájékoztatóján állította.

„Az umanyi zsinagógák katonaság általi használatáról szóló információk nem felelnek meg a valóságnak” – szögezte le a közösség hivatalos Telegram-csatornáján.

Az ukrán légierő keleti parancsnoksága arról számolt be, hogy a légvédelem szerdán lelőtt három orosz vadászgépet és egy pilóta nélküli légi eszközt Harkiv megye fölött.

Birosz Filatov, a kelet-ukrajnai Dnyipro polgármestere pedig este a Telegramon arról adott hírt, hogy az orosz erők rakétacsapást mértek a megyeszékhelyre. Ugyanakkor arra kérte a helyieket, hogy ne hozzanak nyilvánosságra fotókat a támadásról, hanem várják meg a megyei katonai adminisztráció hivatalos közlését.