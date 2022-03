Újabb halálos áldozatai vannak az áradásoknak

A katasztrófavédelem a halottakat Queensland államból jelentette, a szomszédos Új-Dél-Walesben több települést kiürítettek, a meteorológiai szolgálat pedig további viharokra és áradásokra figyelmeztetett.

A térségben február végén is rekordmennyiségű csapadék hullott, az ítéletidő következtében március elejéig huszonketten haltak meg, a megáradt folyók városokat vágtak el a külvilágtól, illetve tanyákat és utakat mostak el, állatokat sodortak magukkal.

Roads across the #Southern and #Western Downs are copping flooding again this week—recent heavy rainfall is causing our already full creeks and rivers in the west to overflow. pic.twitter.com/UhsqwIbWaC

— Transport and Main Roads Queensland (@TMRQld) March 29, 2022