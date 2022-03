Több tucat autó ütközött egymásba az autópályán, többen meghaltak

A hatóságok egyelőre nem tudják a balesetben érintett járművek pontos számát sem, mert több autó kigyulladt, és a helyszínelés még nem fejeződött be. A különböző hatósági közlések 40-60 járműről szólnak.

UPDATE: People reported trapped inside cars in this 50+ vehicle pileup during snow squall in #Schuylkill Co. Injuries reported. Fires burning — one large fire appears to involve trucks. @69News pic.twitter.com/EC8wr0EGR7

A Schuylkill körzetében történt tömeges karambolt a helyszíni beszámolók szerint egy váratlan hóförgeteg okozta, amely jelentősen rontotta a látási viszonyokat.

UNBELIEVABLE video of a pileup in Schuylkill County as snow squalls brought visibility on Interstate 81 down to near zero. Video shot live by Mike Moye (Facebook) pic.twitter.com/q1BxgUYz2O

— Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) March 28, 2022