Parkolási vitának indult, kegyetlen gyilkosság lett a vége

Késelésbe torkollott egy hónapok óta húzódó vita néhány szomszéd között az angliai Walton Cardiff településen. A nézeteltérések után a szomszédok megpróbálták kilakoltatni az 52 éves Can Arslant, aki többszöri fenyegetés után tavaly októberben 27 késszúrással végzett az egyik szomszédjával, megsebesítette a férfi feleségét, majd betört egy másik szomszédhoz, akire szintén rátámadt. A bírósági tárgyalás hétfőn kezdődött, a vádlott tagadta a gyilkosságot.

Az angliai Gloucestershire megyében az 52 éves Can Arslan 27 késszúrással végzett a 43 éves családapával, Matthew Boormannel – közölte a DailyMail.

Can Arslan tavaly október 5-én támadt rá a Matthew Boormanre otthona bejáratához közel, Walton Cardiffban. Az áldozat felesége, Sarah Boorman megpróbált közbeavatkozni, ám súlyos késszúrás érte a combját. A támadó a késelés után betört az egyik szomszéd, Peter Marsden otthonába, és őt is megtámadta, a férfi nyolc késszúrást szenvedett el.

A férfi beismerte a gyilkossági kísérletet, amit Peter Marsden ellen követett el, valamint a Sarah Boorman ellen elkövetett súlyos testi sértés vádját, azonban a gyilkosságot tagadta.

Hétfőn, a bírósági tárgyalás első napján Kate Brunner ügyész elmondta, hogy Can Arslan és szomszédai között régóta húzódó vita folyt. A parkolási viták és egy autó megkarcolása miatti nézeteltérések odáig fajultak, hogy Can Arslan többször is megfenyegette szomszédait, hogy megtámadja vagy megöli őket. A szomszédok végül megpróbálták kilakoltatni.

Az október 5-i incidenseket szinte teljes egészében rögzítették a térfigyelő kamerák. Matthew Boorman délután öt után a háza előtt leparkolta autóját, miközben egy konferenciahíváson vett részt. Can Arslan ekkor támadta meg. Az áldozat felesége azt hitte, hogy ütéseket hall, ezért kiment a lakásból, és akkor látta, hogy Arslan késsel támadt rá a férjére.

A vizsgálatok megállapították, hogy az áldozat 27 súlyos késszúrást, valamint számos felületes vágást szenvedett el.

A támadás után Arslan a gyepen hagyta Boormant, majd betört Peter Marsden otthonába, de Marsden kilökte a támadót a házból, ám dulakodás közben ő maga is nyolc késszúrást kapott.

A támadót letartóztatták, aki azt állította, hogy túladagolta magát, ám az orvosi vizsgálatok szerint nem volt kábítószer hatása alatt a támadás előtt. A kórházi vizsgálat során Arlsan állítólag megjegyzéseket tett, hogy megkéseli a szomszédait, mert kilakoltatták, az élete pedig tönkrement.

Neighbour stabbed man 27 times the day after warning police ‘I will murder him’, court hears https://t.co/pvHXqXE3H8 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2022



Egy későbbi kihallgatáson a fenti megjegyzéseire már nem emlékezett a férfi.

Kate Brunner ügyész a bírósági tárgyaláson elmondta, hogy az október 5-i támadást éveken át húzódó fenyegetések előzték meg, melyek során Arslan azt mondta a Boorman családnak, hogy a földbe döngöli és megöli őket.

A folyamatos fenyegetések után Sarah Boorman tavaly májusban a rendőrséghez fordult. A támadást megelőző napon egy rendőr tájékoztatta Arslant a feljelentésről. A férfi állítólag szidalmazta a rendőrt, és elmondta, hogy megöli a szomszédját.

Arslan ellenvádat fogalmazott meg, mert szerinte Boormanék rasszista módon bántalmazták. A vádlott védőügyvédje szerint a férfi mentális zavarban szenvedett, amikor megölte Matthew Boormant.

A tárgyalás a bristoli bíróságon kezdődött hétfőn, és várhatóan másfél hétig tart.

