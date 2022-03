Ismét kórházba került Jair Bolsonaro brazil elnök

Az államfőt a főváros, Brasília egyik katonai kórházában kezelik.

A 67 éves elnök hétfőn lett rosszul, és nem jelent meg az őt támogató Brazil Republikánus Párt (PRB) esti rendezvényén. Marcos Pereira pártelnök újságíróknak azt mondta, bízik az államfő gyors felépülésében.

As consequências da tentativa de homicídio por um ex-militante do psol continuam trazendo transtornos à saúde do meu pai @jairbolsonaro . Mas o mal nunca venceu nem vai vencer o bem! #OrandoPeloPresidente pic.twitter.com/CD556U9JbT

— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 29, 2022