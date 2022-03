Felforgatták Franciaországot a háborús energiaárak

Egyesek lekapcsolják a fűtést a nappaliban, mások biciklire szállnak vagy autóközösséget alakítanak ki a napi ingázáshoz. A nemzetközi piacokon tapasztalható feszültségek továbbra is felhajtják az olaj, a gázolaj és a gáz árát, ami megzavarja a franciák millióinak mindennapi életét – írja a Le Figaro.

mások lassabban vezetnek, hogy csökkentsék az üzemanyag-fogyasztást, vagy úgy csoportosítják a heti bevásárlást, hogy csak egyszer menjenek el a szupermarketbe a dízelüzemű autójukkal. Franciaországban a benzin-, gáz- és villamosenergia-ár robbanásszerű emelkedésével szembesülve az emberek mindenütt változtatnak a szokásaikon.

EUROPEAN ENERGY CRISIS: Please, keep moving; nothing to see here: just a crazy day of natural gas and electricity prices across all Europe. TTF up to €117 per MWh. Germany one-year forward power above €200 per MWh. And day-ahead electricity prices in France above €300 per MWh. pic.twitter.com/PNnVaIINIC

— Javier Blas (@JavierBlas) December 13, 2021