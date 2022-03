Ez lesz a világ egyik leghosszabb repülőútja

A híres „szökkenő kengurus” légitársaság, a Qantas járatával hetente négyszer lehet majd az ausztráliai Melbourne-ből az Egyesült Államokban található Dallasba repülni mindössze 17 óra alatt.

A 236 ülőhelyes repülőútra már most lehet jegyet venni.

Múlt héten az Air New Zealand légitársaság is új útvonallal bővítette kínálatát, ugyanis bejelentette, hogy közvetlen járatot indítanak Auckland és New York között. Ez az út 17 óra 35 percet fog igénybe venni.

Jelenleg a világ leghosszabb utasszállító repülőútja a Singapore Airlines légitársaság 18 órás Szingapúr és New York közötti járata.