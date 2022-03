Áruházra zuhant egy kisrepülőgép, többen meghaltak

Carlos Celtenco, a Morelos államban található Temixco katasztrófavédelmi vezetője elmondta, hogy a halálos áldozatok között van a magánrepülőgép pilótája és segítője. A harmadik halálos áldozat a gép egyik utasa.

The first photos of the interior of Bodega Aurrerá circulate after the impact of an aircraft.

Update: 3 dead, 4 injured after small plane crashes into supermarket in Temixco, Mexico

#Temixco pic.twitter.com/lM872hbL41

— LockharTVMedia (@LockharTVMedia) March 29, 2022