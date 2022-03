Vízipisztollyal próbálják elűzni a sirályokat Velencében

Vízipisztollyal „fegyverzik fel” vendégeiket egyes velencei szállodák a falánk galambok és sirályok ellen, amelyek agresszívan csapnak le a szabadban reggeliző vagy ebédelő vendégek szendvicseire, pizzáira és más harapnivalóira.

A sirályok jelenléte a híres lagúnavárosban az elmúlt néhány évben egyre problematikusabbá vált.

„Amint feláll egy vendég az asztaltól, 10-15 galamb és sirály csap le az ott maradt ételekre, összetörve üvegpoharakat, tányérokat, és egyéb károkat okozva” – mondta el a Corriere del Veneto című regionális lapnak az egyik történelmi szálloda, a Gritti Palace igazgatója, Paolo Lorenzoni, aki szerint már nem egyszer fordult elő, hogy a szálloda kárpótolni kényszerült a vendégeket a veszendőbe ment fogásokért vagy a foltokért a ruhájukon – írja az MTI.

Gyakran érkezik hír olyan esetekről is, amikor a madarak a teraszokon étkező vendégek vagy a Szent Márk téren sétálók kezéből ragadják ki az ennivalót, akár a fagyit is. A „rablómadarakkal” torkig vannak a velenceiek is.

A velencei szállodák már évek óta próbálkoznak különféle ötletekkel, most leginkább a vízipisztoly látszik beválni.

„A vízipisztoly működik. Mihelyst a galambok meglátják, elmenekülnek” – mondta Paolo Lorenzoni.

Az igazgató szerint a madarakat a narancsszín riasztja el, ezért narancssárga vízipisztolyokat szereztek be vendégeik számára. Mint mondta, szinte nincs is szükség a vízipisztoly használatára, még arra sem, hogy a vendégek kézbe vegyék, elég, ha ott tartják maguk mellett az asztalon, a galambok már a puszta látványukra elmenekülnek.

A „rablómadarak” okozta probléma olyan komoly, hogy a velencei szállodák szövetsége, az AVA a héten külön tanácskozáson vitatta meg a védekezés lehetőségeit.

Vannak szállodák, amelyek sólymokkal űzik el a galambokat és a sirályokat, a Gritti Palace-ba például hetente kétszer hívnak solymászt, aki két ragadozómadarat, egy alacsonyabban és egy magasabban repülő sólymot vet be a turistákon élősködő galambok, sirályok ellen. A módszer nagyon hatékony, csakhogy a solymászok szolgáltatásai drágák, egy évre 30 ezer euróba kerülnek.

A gyerekek által olyannyira kedvelt és sokat fényképezett galambok és sirályok az egyik legnagyobb problémát jelentik a szállodások, vendéglősök és mindazok számára, akik a szabadban étkeznek – állapította meg Enrico Mazzocco, a vízipisztolyos megoldást ugyancsak alkalmazó Hotel Monaco&Grand Canal igazgatója, aki szerint a madarak bizonyos évszakokban különösen agresszívak, és sok kárt okoznak.

„A madarak higiéniai, közegészségügyi, környezeti és műemlékvédelmi problémát is jelentenek”

– mutatott rá Francesco Boemo szakértő, a témában tartott szeminárium szervezője. Hangsúlyozta, hogy a védett sirályokat és galambokat az érintettek csak kíméletes eszközökkel űzhetik el, a vízipisztolyon és a sólyommal való fenyegetésen kívül például különleges hanghatásokkal vagy olyan speciális szagokkal, amelyeket az emberek nem éreznek.