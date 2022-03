Merénylet az izraeli buszpályaudvaron: az Iszlám Állam vállalta a felelősséget

A dzsihadista szervezet a Telegram közösségi oldalon adta hírül, hogy a “beszivárgott kommandó” két tagja hozzá tartozott.

A két merénylő a Tel-Avivtól mintegy 50 kilométerre fekvő Hadera városközpontjában, a központi buszpályaudvarnál automata fegyverekből nyitott tüzet az ott tartózkodó rendőrökre és civilekre. A közelben lévő határőr katonák meghallották a lövéseket, a helyszínre siettek, és agyonlőtték a támadókat.

Az izraeli rádió szerint a merénylők izraeli állampolgárok voltak, de arabok.

A támadás idején több arab ország külügyminisztere mellett Antony Blinken amerikai külügyminiszter is Izraelben tartózkodott. Blinken a Twitter közösségi oldalon elítélte és értelmetlennek nevezte a merényletet, és a halálos áldozatok családjának kinyilvánította részvétét.

A sebesültek közül ketten súlyos állapotban vannak.

We condemn today’s terrorist attack in Hadera, Israel. Such senseless acts of violence and murder have no place in society. We stand with our Israeli partners and send our condolences to the families of the victims.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2022