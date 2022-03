Megmérgezhették Abramovicsot és az ukrán béketárgyalókat

Mérgezésre utaló tünetek jelentkeztek Roman Abramovicson és az ukrán béketárgyalókon egyik március eleji, Kijevben tartott megbeszélésüket követően – írja Wall Street Journal (WSJ). Meg nem nevezett, az „ügyet jól ismerő” forrásaira hivatkozva a lap azt írja, hogy az orosz milliárdos és az ukrán delegáció két tagjának szemei egyaránt bevörösödtek, mindannyian folyamatos és fájdalmas könnyezésről, valamint az arcuk és kezeik hámlásáról panaszkodtak. A tünetek jelentkezése előtt Abramovics Moszkva, Lviv és más tárgyalási helyszínek között ingázott, Kijevben pedig Zelenszkijjel is találkozott, ám az ukrán elnöknél nem jelentkeztek a szimptómák.

A megkérdezett nyugati szakértők szerint nehéz megállapítani, hogy a tüneteket valamilyen vegyi vagy biológiai anyag, esetleg elektromágneses sugárzás okozta-e. A lap forrásai az oroszokat vádolják az állítólagos mérgezéssel, szerintük moszkvai tisztviselők akarták ilyen módon szabotálni a háború befejezését célzó tárgyalásokat.

A három béketárgyalón jelentkező tünetek kivizsgálásával megbízott német igazságügyi szakértői csoport nem tudta megállapítani a mérgezés tényét, mivel állításuk szerint túl sok idő telt el annak kimutatására. Az eset felderítésében szintén részt vett Bellingcat oknyomozó ügynökség szerint azonban a március 3-án éjszaka jelentkezett tünetek megegyeznek egy kémiai támadás lehetséges szimptómáival.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

