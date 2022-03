Megkezdte működését a szlovén követségi ügyvivő Kijevben

Megkezdte hétfőn működését Bostjan Lesjak követségi ügyvivő Kijevben – közölte a szlovén kormány Twitter-oldalán.

Lesjak vasárnap érkezett meg Kijevbe.

„A város üres, szirénák és robbanások hallatszanak a távolból, de a fővárosban maradtak élete normális mederben folyik” – közölte az ügyvivő, és fotókat tett közzé a kijevi szlovén nagykövetség helyiségeiről.

Lesjak a szlovén hadsereg alezredese, akit Ljubljana áthelyezett diplomáciai szolgálatra, és Kijevbe küldte, hogy kifejezze az ukrán kormánynak erkölcsi támogatását.

Janez Jansa szlovén kormányfő kijelentette: a kijevi szlovén diplomáciai képviselet teljes felhatalmazással fog fellépni az ukrajnai rendkívüli állapot idején, és visszautasította az ellenzék azon vádjait, hogy ez kockázatos lépés volt, és hogy fegyveres-diplomáciai missziót küldött Ukrajnába.

Sajtóértesülések szerint Lesjak 2015 és 2019 között civil tagként már tevékenykedett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelő missziójában Ukrajnában, a Donbasz térségében.

Tomaz Mencin szlovén nagykövet több nagykövetségi alkalmazottal együtt, más országok diplomatáival egy időben elhagyta Kijevet, most pedig Lengyelországban, az ukrán határhoz közel lát el diplomáciai feladatokat.

Jansa a múlt vasárnap jelentette be, hogy Ukrajnának közvetlen diplomáciai támogatásra van szüksége, és Szlovénia diplomatái hamarosan visszatérnek Kijevbe.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását az ukrajnai Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadnak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának, és szankciókat hoztak Oroszország ellen.