Közel másfél millió forint értékben kelt el egy Pokémon kártya

A PWCC Aukciósház márciusi aukcióján egy 1999-es Charizard Pokémon kártya rekordáron, 420 000 dollárért kelt el, ami a legtöbb, amit valaha Charizard kártyáért fizettek, és a harmadik legmagasabb ismert ár, amit valaha Pokémon kártyáért fizettek– írja a CNN.

An all-time record price for any Charizard card🤩

In a bid to catch all the Pokémon, someone just paid $420,000 at auction for a Charizard card https://t.co/j8bX3wCOu8



Ami a kártyát olyan egyedivé teszi, az a tökéletes PSA (Professional Sports Authenticator) 10 Gem Mint minősítés, ami azt jelzi, hogy a kártya vadonatúj, makulátlan állapotban van. Míg ebből a kártyából 3000 példányt nyújtottak be osztályozásra, közülük csak 121 kapott ilyen státuszt – közölte a PWCC.

A hónap elején egy másik kártya ugyanabból a Charizard-készletből, szintén PSA 10 Gem Mint minősítéssel, 336 000 dollárért – közel 125 millió forintért – kelt el egy aukción.

Februárban egy 1999-es holografikus Illustrator Pikachu Pokémon kártyát – egyet a kevesebb, mint 40 példányból – 900 000 dollárért adtak el. Ezzel ez minden idők legdrágább Pokémon kártyája, mely minden rekordot megdöntött.

What the T206 Honus Wagner is to baseball cards, this Pikachu-Holo Illustrator essentially is to Pokémon cards.

Fewer than 40 copies exist, with 24 of them currently graded by PSA, and this *Pop 2* PSA 7 made some history last night over at @GoldinCo. 📈 pic.twitter.com/LfZLWDXJQC

— PSAcard (@PSAcard) February 24, 2022