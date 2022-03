Halott szomszédjának adta ki magát, majd kiürítette a bankszámláját

Az 54 éves teherautó sofőrként dolgozó Dean Thompson 78 éves korában elhunyt szomszédja, David Traylen halála után úgy döntött, hogy megfizetteti az árát a férfi közel két évtizeden át tartó odaadó gondozásának.

Traylen súlyos beteg volt, miután pedig 2017-ben elhunyt, Thompson ahelyett hogy bejelentette volna szomszédja halálát, azonnal az egyik Kingston upon hull-i bankba sietett – írta a Daily Mail.

A férfi ekkor 28 ezer fontot (több mint 12 millió forintot) gyűjtött be barátja számlájáról, de nem érte be ennyivel.

Lorry driver, 54, is jailed after posing as his dead neighbour for two years and stealing £60,000 of his savings https://t.co/ZXMGhvkbmo

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 24, 2022