Folytatódtak a magas energiaárak miatti sztrájkok, tüntetések több európai országban

Spanyolországban például a kamionosok, a taxisok, a gazdák és a halászok egy része is tiltakozik. A múlt heti uniós csúcson éppen a spanyol miniszterelnök volt az egyik, aki azt hangoztatta, hogy lépni kell, mert a jelenlegi energiaárak tönkreteszik a gazdaságot. Kidolgoztak Madridban egy új intézkedéscsomagot: mesterségesen csökkentik például az üzemanyagok árát. A támogatás egy részét az állam fizeti, a másik része viszont az olajcégeket terheli. Tehát – a magyar kormányhoz hasonlóan – a spanyol is belenyúl a piaci árakban a rendkívüli helyzetben.

Tüntetések az energiaárak miatt

A spanyolországi Logronyo városában kamionosok forgalomlassító sztrájkot tartanak. De nemcsak itt tüntetnek. A magas üzemanyagárak miatt két hete folyamatosak a demonstrációk Spanyolországban – hangzott el az M1 Híradójában. Barcelonában például a taxik bénították meg a forgalmat. De a halászok is beszüntették a munkát, és azt követelték a kormánytól, hogy csökkentse a gázolaj árát.

„A kormánynak inkább a probléma gyökerével kellene foglalkoznia”

A spanyol közlekedési miniszter múlt pénteken maratoni, 12 órás egyeztetésen ajánlott literenként 20 eurócentes, azaz 75 forintnyi támogatást a fuvarozóknak. A tiltakozásokat kezdeményező szakmai szervezet vezetője elutasította az ajánlatot, mert szerinte a 713 forintnak megfelelő átlagos dízelár így nem lesz elég alacsony, és a kormánynak inkább a probléma gyökerével kellene foglalkoznia. Ezt a véleményt osztják a szakszervezetek is.

„Minden európai az árak szabályozását kéri, mert a mostani árak nyilvánvalóan helytelenek”

– mondta José Álvarez, az egyik legnagyobb érdekképviselet vezetője. A spanyol kormány a tiltakozásokra reagálva bejelentette, hogy intézkedéscsomagot dolgozott ki. Áprilistól június végéig mintegy 16 milliárd eurónyi támogatással igyekeznek mérsékelni az energiaválság és az ukrajnai háború hatásait.

A kabinet ebből hatmilliárd euróval az albérletek díjait és az áram árát, vagyis a rezsiköltségeket csökkenti. De a kormány azt is megígérte, hogy az olajvállalatokkal együttműködve az üzemanyagok árát is mérséklik. „Tudjuk, hogy az üzemanyag drágulása minden családot érint. Nem csak egyes szektorokat, hanem mindenkit” – mondta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, aki kiemelte: rögzíteni akarják az áramtermeléshez használt földgáz árát is, erről Portugáliával közösen nyújtanak be javaslatot Brüsszelnek.

A német költségvetés 30 milliárd eurót fordít az energiaárak kompenzálására

A német kormány a múlt héten jelentette be, hogy támogatási csomaggal mérsékeli az elszabadult energiaárak hatásait. Ennek részeként a legalacsonyabb szintre csökkentik az üzemanyagok adóterheit. A korábbi fűtéstámogatással együtt már mintegy 30 milliárd eurót fordít a német költségvetés az energiaárak kompenzálására.

A görög kormány pedig több mint egymilliárd eurós villanyszámla-támogatást és benzinár-kompenzációt fizet az embereknek. A kabinet március közepén döntött a rezsiköltségek újabb csökkentéséről. A magas energiaárak miatt ugyanis szeptemberben egy két és fél milliárd eurós csomagot már megszavaztak Görögországban.

Címlapfotón: Kamionsofőrök útlezárással tüntetnek a magas üzemanyagárak ellen Barcelonában 2022. március 28-án (MTI/EPA/EFE/Quique García).