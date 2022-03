Élőben nézhették, ahogy kivégzi a gyerekeket a véletlenül elsülő pisztoly

Unokatestvérek vesztették életüket péntek éjjel, miután egy fegyverrel játszottak, ami véletlenül elsült – írta az ABC News.

A 14 éves Kuaron Harvey és a 12 éves Paris Harvey egy családi születésnapi partin vett részt St. Louis városában. Hajnali két óra körül élő közvetítést indítottak az Instagramon, melyen az látszott, hogy a kisebbik gyerek egy lőfegyverrel játszik, ami elsült, megölve ezzel unokatestvérét, a 14 éves Kuaront. A sokk hatására ezután a 12 éves lány öngyilkosságot követett el – legalábbis a felvétel alapján ezt állapította meg a rendőrség.

Two young cousins die while playing with gun during livestream https://t.co/dxodkVOGfA pic.twitter.com/iz9Tm3tgx0

— New York Post (@nypost) March 27, 2022