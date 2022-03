Büntetés járhat a Z betű használatáért

Büntethetővé tehetik az Ukrajna elleni orosz megszállást támogató Z szimbólum használatát Németországban – számolt be a Der Spiegel hírmagazin online kiadása a Deutschlandfunk német közszolgálati rádióra hivatkozva hétfőn.

„Maga a Z betű nem tiltható be, a háborús agresszió nyilvános támogatása azonban büntetendővé válhat. Ezt minden esetben a bíróságoknak kell majd tisztázniuk” – mondta a lapnak a berlini belügyminisztérium szóvivője.

A szóvivő elmondta, hogy a szövetségi belügyminisztérium üdvözli az egyes tartományok bejelentését, miszerint megvizsgálják, hogy büntethető-e a jelkép nyilvános használata.

A svájci Zurich Zurich Insurace Group biztosítótársaság is bejelentette, hogy eltávolítja a közösségimédia-felületeiről a logóját, amely kék alapon egy fehér Z betűt ábrázol.

Swiss insurance company Zurich Insurance is going to remove the letter Z from its logo on social media after the letter became a symbol of support for Russia’s invasion of Ukraine, Reuters reports. pic.twitter.com/lU1nWI4ezw

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) March 27, 2022