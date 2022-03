Zelenszkij ismét harckocsikat és harci repülőket követelt a Nyugattól

Hírügynökségek felidézték, hogy több ország is ígért légvédelmi és páncéltörő rakétákat, valamint könnyűfegyvereket Ukrajnának, a felvételen láthatólag ingerült Zelenszkij azonban kijelentette, hogy országának harckocsikra, harci repülőkre és hajók elleni fegyverrendszerekre van szüksége.

„Mindez megvan a partnereinknek, és csak ott porosodik. Mindez nem csak Ukrajna, de Európa szabadságát szolgálhatná” – mondta az ukrán elnök.

„Már 31 napja várunk. Ki vezeti az euroatlanti közösséget? Még mindig Moszkva a megfélemlítés miatt?” – kérdezte.

Zelenszkij újfent azt állította, hogy Oroszország Európa felé fog terjeszkedni Ukrajna elestével. Mindazonáltal a NATO nem támogatja egy repüléstilalmi övezet létrehozását Ukrajna felett a konfliktus kiszélesedésétől tartva.

President Zelensky to NATO: we asked for fighter jets, you have thousands of them, but haven’t got any. You have 20,000 tanks – we need just 1% of them. We need them defend our country. We just want to live, to survive. I believe it’s everyone’s right. pic.twitter.com/G7lB1CYcsq

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 24, 2022