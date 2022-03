Vasárnap is folytatódtak a harcok Ukrajnában: Mariupolban és Kijev környékén is dörögtek a fegyverek, folytatódtak a légi csapások. Az ukrán elnök továbbra is fegyvereket kér a nagyhatalmaktól, de a világ vezetői igyekeznek inkább diplomáciai megoldás felé terelni a konfliktust. Közben bejelentették: hétfőn Törökországban folytatódhatnak a béketárgyalások az orosz-ukrán delegáció között – közölte az M1 Híradója.

Folytatódnak a harcok Ukrajnában Fekete füst lepte el Lviv városát szombat délután. Több találat is érte az ukrán-lengyel határ közelében lévő település egyik üzemanyagbázisát és ipari létesítményét. A hatalmas lángokat csak vasárnap reggel tudták eloltani a tűzoltók. „Szombat délután négykor három rakétabecsapódás volt. Az első oda esett, majd volt egy második, a harmadik becsapódás azonban már a földre dobott engem” – mondta az olajtároló létesítmény biztonsági őre. A robbanásokban öt ember megsérült. A hétszázezres nyugat-ukrán várost a háború elején még elkerülték a légitámadások, így sokáig ez volt a keleti országrészből menekülő emberek egyik fő célpontja. A szombati támadás hírét az orosz védelmi minisztérium is megerősítette. „Az orosz fegyveres erők március 26-án nagy pontosságú, és nagy hatótávolságú fegyverekkel semmisítettek meg egy Lviv melletti olajraktárat, amely az ukrán csapatokat látta el üzemanyaggal Nyugat-Ukrajnában, valamint Kijev közelében. Egy nagy pontosságú cirkálórakéta pedig a Lviv városában található Rádiójavító Üzem műhelyeit tette tönkre” – közölte Igor Konasenkov az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Közben országszerte folytatódtak a légi támadások. Kijev egyik külvárosában öt lakóház rongálódott meg, a rendőrség szerint többen is megsebesültek. Rakétatámadás érte az északnyugaton fekvő Volinyi régiót is. Az ukrán katonai vezetés szerint négy rakétát lőttek ki Fehéroroszország felől. Ezt azonban orosz, belarusz és független források sem erősítették meg. Vasárnap az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban is folytatódtak a harcok. A polgármester arról nyilatkozott, a védők hősiesen ellenállnak az orosz támadásnak, ezért van még ukrán kézen Mariupol, ám beismerte, hogy néhány kerület már az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. Szombat esti videóüzenetében Ukrajna elnöke ismét arra kérte a nyugati nagyhatalmakat, adjanak még több fegyvert az ország megvédéséhez. „Mi az ára a biztonságnak? Ezt konkrétan megmondhatom: repülőgépek Ukrajnának, emellett tankok, rakétavédelmi rendszerek és hajók elleni fegyverek. Mindez nemcsak Ukrajna, hanem Európa szabadságát segítené” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij. Szombati, lengyelországi látogatásán Joe Biden amerikai elnök világossá tette, hogy nem tervezik amerikai csapatok bevetését Ukrajnában. Azt mondta hosszú háborúra számít, amelynek végén Oroszországnak veszítenie kell. „Az ég szerelmére, ez az ember nem maradhat hatalmon” – hangsúlyozta az amerikai elnök. A diplomáciában szokatlanul nyers megfogalmazás élét a washingtoni külügyminisztérium igyekezett azonnal tompítani, és Emmanuel Macron francia elnök is elhatárolódott Joe Biden kijelentésétől. „Szerintem tényszerűnek kellene lennünk, és mindenekelőtt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a helyzet ne kerüljön ki az irányítás alól. Nem használnám ezeket a szavakat, mert továbbra is beszélek Putyin elnökkel, mert meg akarjuk állítani a háborút, amelyet Oroszország indított Ukrajnában” – mondta Macron elnök. Közben Leonyid Paszicsnyik, az orosz szakadár Luhanszki Népköztársaság vezetője kijelentette, hogy hamarosan népszavazásra kerülhet sor az Oroszországhoz való csatlakozásról. Ez az ötlet megosztotta az orosz honatyákat, egyesek szerint jogukban áll ilyet tenni, Leonyid Kalasnyikov, a Duma határon túli oroszokkal való kapcsolattartással is foglalkozó bizottságának vezetője szerint viszont nem ez a megfelelő pillanat a referendumra. Kérdés azonban, hogyan tartható meg a népszavazás, ugyanis az ukrán jogszabályok szerint tilos országos és helyi népszavazásokat tartani hadiállapot idején. Ukrán lapok emlékeztetnek arra, hogy Oroszország 2014-ben csatolta el a Krím félszigetet Ukrajnától, a Kijevben végbement, erőszakkal kísért politikai fordulat nyomán, pont a félszigeten megrendezett népszavazás eredményére hivatkozva. Kiemelt képen: Sűrű, fekete füst száll a magasba egy orosz légicsapást követően a nyugat-ukrajnai Lvivben 2022. március 26-án. Fotó: MTI/EPA-PAP/Wojtek Jargilo