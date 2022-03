Ismét ezrek menekültek el otthonaikból egy vulkán miatt a Fülöp-szigeteken

A Manilától 66 kilométerre délre, a Batangas tartományban található Taal tűzhányó szombaton tört ki, hamu- és gőzfelhőt lövellve három kilométeres méteres magasságba.

Vasárnapra virradóra a vulkán kráteréből robbanások kíséretében 800, majd egy 400 méteres gőzfelhő tört fel.

Renato Solidum, a Fülöp-szigetek vulkanológiai és szeizmológiai intézetének vezetője szerint hármas szinten tartják a riasztási fokot, ami azt jelenti, hogy további kitörésekre lehet számítani, amelyek gáz-, hamu- és törmelékáradattal, akár szökőárral is járhatnak.

„Mindez magmatevékenységre utal” – mondta Renato Solidum a Teleradyo helyi televíziónak. „A magma lassan emelkedik a kráterig, és vízzel együtthatva robbanásokat okoz” – tette hozzá.

Helyi tisztségviselők szerint szombat óta 3383 lakos jelentkezett a tűzhányó közelében lévő, így veszélynek kitett Agoncillo és Laurel település iskoláiban berendezett evakuációs központokban. Ugyanakkor többen nem akarták még elhagyni otthonaikat, mondván, az eddigi kitörések enyhék voltak.

A katasztrófavédelmi hatóság és az egészségügyi minisztérium időközben figyelmeztetést adott ki a kénszagú hamueső miatt, és felszólították a lakosokat, hogy zárják be az ablakokat, és maradjanak az otthonaikban.

#Philippines – Thousands in high-risk barangays are being evacuated after #Batangas‘ Taal Volcano erupts spewing plumes of ash and steam. #TaalVolcano , https://t.co/h7KdOOnmD7 pic.twitter.com/LG2L6jQc4x

— R@BI@ $@JJ@D. RAبIA SAجAD (@rabia6789) March 26, 2022