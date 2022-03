Bolgár államfő: Nem engedem, hogy Bulgáriát belerángassák a konfliktusba

„Államfőként nem fogom engedni, hogy Bulgáriát bevonják ebbe a konfliktusba” – válaszolt Radev egy azt firtató újságírói kérdésre, hogy Magyarországhoz hasonlóan Bulgária is úgy döntött, hogy nem szállít fegyvereket Ukrajnának.

Radev hangsúlyozta: azért választották meg őt, hogy megóvja a bolgárok biztonságát és a békét Bulgáriában.

– emelte ki az elnök.

Bulgarian Prez says not to allow involvement in conflict in Ukraine: Bulgarian President Rumen Radev has said he would not allow his country to be involved in the conflict in Ukraine, according to a press release by his press office. Click here to get https://t.co/QRyIi7Bv02 pic.twitter.com/CsN5p4xOfQ

— World News 24 (@DailyWorld24) March 27, 2022