A bombázások közt szólt a zene a harkivi metróállomáson

Oroszország tovább bombázza Ukrajnát. Több nagyvárosban is folytatódnak a légitámadások. Sajtóhírek szerint a kijevi régióban lakóházakat ért találat. A dél-ukrajnai Mariupolnál is folytatódnak a harcok, a város vezetése szerint egyes kerületek már orosz ellenőrzés alatt állnak – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Folytatódnak a harcok Ukrajnában Percről perce tudósításunkat az ukrán válságról ide kattintva olvashatja. Zenészek játszottak szombaton Harkiv egyik metróállomásának lépcsőin. Az ország egyik legismertebb zenei eseménye, az április 7-ére tervezett Harkivi Dalfesztivál idén elmarad, a szervezők azonban úgy döntöttek, a zene segítségével egy kis vidámságot hoznak a szörnyű hétköznapokba. „A mostani sötét időszakban fontos, hogy megmutassuk, mi az értékes, és hogy az országunknak van jövője. Túl fogunk tudni lépni ezeken a nehéz napokon” – fogalmazott a fesztivál rendezője. Harkiv lakosságának már közel a fele menekült el. Aki azonban maradt, az éjszakákat, és sokszor a nappalokat is a metróállomáson kialakított óvóhelyen tölti. Szombaton a lengyel határhoz közel fekvő Lviv-et is robbanások rázták meg. A 700 ezer főt számláló nyugat-ukrán várost eddig elkerülték a légitámadások, így ez vált az országból menekülő emberek egyik fő célpontjává. A regionális kormányzó arról számolt be, a rakéták egy üzemanyag tárolót találtak el, és legkevesebb öt személy megsérült. Az ukrán állami katasztrófavédelem által megosztott felvételeken az látszik, ahogy tűzoltók próbálják eloltani az üzemanyagraktárnál égő tüzet. Lviv polgármestere szerint a támadás üzenet volt Joe Biden amerikai elnöknek, aki szombaton a határ túloldalán a lengyel államfővel, illetve ukrán miniszterekkel tárgyalt. Szombat esti videóüzenetében Ukrajna elnöke ismét arra kérte a nyugati nagyhatalmakat, adjanak még több fegyvert az ország megvédéséhez. „Mi az ára a biztonságnak? Ezt konkrétan megmondhatom: repülőgépek Ukrajnának, emellett tankok, rakétavédelmi rendszerek és hajók elleni fegyverek. Ezek ott vannak a partnereinknél, azonban csak porosodnak. Mindez nemcsak Ukrajna, hanem Európa szabadságát segítené” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. Közben országszerte folytatódtak a légi támadások. Kijev egyik külvárosában öt lakóház rongálódott meg, a kijevi regionális rendőrség szerint többen is megsebesültek. Rakétatámadás érte az északnyugaton fekvő Volinyi régiót is. Az ukrán katonai vezetés szerint négy rakétát lőttek ki Fehéroroszország felől. Ezt azonban orosz, belarusz és független források sem erősítették meg. Az orosz hadügyminisztérium szóvivője arról számolt be, hogy egy nap alatt több mint 90 ukrán katonai célpontot semmisítettek meg, köztük félszáz raktárat és több légi járművet. „Az orosz légierő lelőtt egy ukrán Mi-24-es helikoptert Stara Basan település felett. Három pilóta nélküli ukrán repülőgépet ért találat Balaklia, Kijev és Csernyihiv felett. Emellett megsemmisült egy ukrán drón is, amely a Fekete-tenger felett Szevasztopol felé repült” – nyilatkozta Igor Konasenkov. Vasárnap az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban is folytatódtak a harcok. A polgármester ukrán hírügynökségeknek azt nyilatkozta, az orosz csapatok el akarják törölni Mariupolt a föld színéről, a város védői azonban hősiesen ellenállnak. A városvezetés szerint Mariupol egyelőre ukrán kézen van, ám néhány kerület már az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. Médiaértesülések szerint vasárnapra újabb humanitárius folyosók megnyitásáról egyezett meg az orosz és ukrán vezetés. Így az ostromgyűrűbe zárt Mariupol lakosai elhagyhatják a várost.