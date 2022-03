Műemlék lett a ház, aminek a tetejébe egy gigantikus cápa fúródott

Az oxfordi Headington Shark műemlékvédelmi státuszt kapott, annak ellenére, hogy Magnus Hanson-Heine, a jelenlegi tulajdonos hevesen tiltakozott ez ellen. Szerint ugyanis a státusz ellentétes a szobor jelentésével – írta a Mirror.

A cápaszobrot 1986-ban készítette Bill Heine és John Buckley szobrász. A 7,5 méter magas szobor 16 másik helyi műemlékkel együtt kerül az oxfordi műemlékvédelmi nyilvántartásba. A listába olyan helyek és épületek kerülhetnek be, amelyek különleges módon járulnak hozzá a terület jellegéhez.

A Headington Shark műemlékvédelmi nyilvántartásba való felvételét a tanács egyhangúlag hagyta jóvá. A szobor egyik érdekessége, hogy a Nagaszaki bombázás évfordulóján állították fel.

A műemlékvédelmi státusz ellen hevesen tiltakozott a jelenlegi tulaj, Magnus Hanson-Heine, Bill Heine fia.

The Headington Shark House could be listed locally by the Oxford City Council tonight!https://t.co/kT2Q5ow4KG #headingtonshark #sharkhouse #oxfordshark #nagasaki #censorship pic.twitter.com/gkKniOwEK2

