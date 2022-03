Holtan találtak egy túrázót, medvetámadás állhat a háttérben

Az áldozatot a 40 éves Craig Clouatreként azonosították. Brad Bichler, a Yellowstone Nemzeti Park megyei seriff hivatal szóvivője elmondta, hogy Craig szerdán egy barátjával túrázott a Six Mile Creek körzetben. A két túrázó elvált egymástól, azonban megbeszélték, hogy később a kocsijuknál találkoznak – írja a CNN.

„Amikor a másik férfi visszatért a járművükhöz, és a barátja nem volt ott, felhívott minket, és keresni kezdtük” – mondta Bichler.

A hiker who had been reported missing in Montana earlier this week was found dead Friday after a suspected encounter with a grizzly bear https://t.co/U7EsLSnF2g

