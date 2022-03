Hétmillióan látták a videót, melyben egy tinit autóstól felkap egy tornádó

Hétfőn, amikor ádáz viharok dúltak Texasban, Austin közelében egy tornádó oldalára fordította egy piros kisteherautót, amelyet egy texasi tinédzser vezetett. A tomboló szél ezután 360 fokkal megpördítette a járművet, mielőtt visszafordította a négy kerekére. A sofőr, a 16 éves Riley Leon kisebb sérülésekkel elhajtott a helyszínről – írja a The Washington Post.

„Őszintén szólva nem tudtam mit tegyek, kapaszkodjak a kormányba, vagy kezdjek el imádkozni ”– mondta egy interjúban a tinédzser.

„Átnéztem a fedélzeti kamerám felvételeit, és nem hittem el, amit látok. A piros pickupot felborítja a hurrikán, aztán talpra áll, a sofőr pedig simán tovább megy” – írta bejegyzésében Brian Emfinger, aki közzétette az esetről készült videót.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv

— Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022