Főút mellé csapódott be egy irányíthatatlanul pörgő helikopter

Két ember életét vesztette, miután péntek reggel lezuhant, és kigyulladt egy helikopter a Texas állambeli Rowlettben. A fedélzeten ketten tartózkodtak, a pilóta és egy másik személy – írja a The New York Post.

A Robinson R44-es helikopter nyugat felé tartott, amikor a gép fő részétől elvált a farokrotor, a helikopter pörögni kezdett a levegőben, majd lelassult és végül lezuhant. A közösségi médiában megosztott videón is látszik, hogy a helikopter teljesen irányíthatatlanná vált. A baleset pontos oka továbbra sem tisztázott.

A videót egy szemtanú készítette, többen pedig a helyszínen szerettek volna segíteni, azonban a roncsokban tomboló tűz lehetetlenné tette a mentési kísérletet.

Two killed, including pilot, in fiery helicopter crash in Texas https://t.co/UobaTBsFYL pic.twitter.com/gtxLYWuy3n

— New York Post (@nypost) March 26, 2022