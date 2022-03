Felzaklató videón a vidámparki játékból kizuhanó tinédzser

A tragikus baleset csütörtökön, nem sokkal este 23 óra után történt az Ikon Parkban, közölte az Orange County seriff hivatala – írja a The Guardian. A fiú, akit a hatóságok Tyre Sampsonként azonosítottak, egy barátja családjával látogatott el Orlandóba – mondta John Mina, Orange megyei seriff egy péntek délutáni tájékoztatón. A fiú 14 éves volt.

A 14-year-old boy fell to his death from a ride at an amusement park in Orlando, sheriff’s officials said. The boy fell from the Orlando Free Fall ride, which opened late last year at Icon Park. https://t.co/A32rxdj67q

