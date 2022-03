Blinken: Washington továbbra is támogatni fogja Ukrajnát

Twitter közösségi oldalán Blinken megerősítette: Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel együtt szombaton Varsóban találkozott Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel és Olekszij Reznyikov védelmi miniszterrel, és csatlakozott hozzájuk Joe Biden amerikai elnök is.

„Megígértük, hogy folytatjuk Ukrajna támogatását annak érdekében, hogy segítsünk kielégíteni az ukrán humanitárius, biztonsági és gazdasági szükségleteket, miközben (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) inváziójának második hónapja kezdődik” – olvasható Blinken bejegyzésében.

Dmitro Kuleba a találkozó után a lengyel közszolgálati hírtelevízióban (TVP Info) sugárzott videoüzenetében közölte: az Egyesült Államok kész újabb szankciókat kivetni Oroszországgal szemben.

.@SecDef and I met with Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba and Defense Minister @oleksiireznikov today. We pledged continued support to meet Ukraine’s humanitarian, security & economic needs as President Putin’s full-scale invasion enters its second month. #UnitedWithUkraine

