Biden Varsóban: Hosszú küzdelemre kell felkészülni

Az amerikai elnök felidézte Szent II. János Pál pápa és a lengyel Szolidaritás mozgalom szerepét a kommunizmus megdöntésében, majd az ukrajnai háborúra utalva aláhúzta: „a jelenleg zajló csatában nem napokon vagy hónapokon belül győzünk”, hosszú küzdelemre kell felkészülni.

Felidézve az ukrán külügyi és védelmi tárca vezetőivel szombaton Varsóban megtartott találkozót, Biden elmondta: az ukránoknak szánt üzenete azonos azzal, amelyet Dmitro Kulebával és Olekszij Reznyikovval megosztott. „Mellettetek állunk ki. Pont” – jelentette ki.

Today, I met with Polish President Andrzej Duda in Warsaw. I thanked him and the people of Poland for opening their homes and hearts to their neighbors in need. And we discussed our shared commitment to support the people and government of Ukraine. pic.twitter.com/bxKnkAGi6J

— President Biden (@POTUS) March 26, 2022