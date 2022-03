Robbantás az F1-es pálya mellett: fekete füst szállt fel Dzsiddában

Miközben a Forma-1-es autók a dzsiddai városi pályára hajtottak az első szabadedzésre, fekete füst szállt fel a Corniche pálya közvetlen közelében, az Aramco szaúdi-amerikai olajipari vállalat egyik finomítójában keletkezett nagy tűz következtében. Az F1 vezetése az információk megerősítésére vár a szaúd-arábiai hatóságoktól a robbanás okáról.

Helyi sajtójelentések szerint a szomszédos Jemen északi részén élő huti (houthi) muszlim kisebbség támadása állhat a robbantás hátterében.

Smoke fills the air near the Jeddah circuit. Awaiting news of the cause from F1. #SaudiArabianGP pic.twitter.com/t8W4qqewij — Philip Duncan (@PhilDuncanF1) March 25, 2022

„Égett szagot érzek” – közölte a világbajnok Max Verstappen, miközben a Red Bull-Hondát vezette a Szaúd-arábiai Nagydíj első szabadedzésén. Mérnöke biztosította őt: „Nem az autódból jön.” Miközben a Forma–1 mezőnye a tavaly debütált utcai pályán rótta a köröket Dzsiddában, az Aramco állami olajtársaság egyik létesítményénél robbanás történt.

Az F1-et és az Aston Martin csapatát is szponzoráló Aramco ellen már a nagydíjhétvége előtt is végrehajtottak egy rakétamerényletet az Irán által támogatott jemeni húszik.

A helyi hatóságok akkor több drónt ártalmatlanítottak, valamint robbanószerekkel teli hajókat is lefoglaltak, számolt be az M4sport.hu. Személyi sérülés az akkori beszámolóik szerint nem történt.

A jelek szerint most az F1-es hétvége által Szaúd-Arábiára irányított figyelmet kihasználva újabb támadás történt, bár ezt egyelőre nem erősítették meg a hivatalos szervek.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt — WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022

A lángoló létesítmény egyébként nagyjából 10 kilométerre található az F1-es pályától. A World News beszámolója szerint közben egy másik helyszínen is támadással kísérleteztek, ám azt a szaúdi védelmi rendszer meghiúsította.

Az autós gyorsasági világbajnokságot szervező Liberty Media vezetői hivatalos tájékoztatást kértek a helyi hatóságoktól az incidenssel kapcsolatban. A Liberty ezt követően dönthet arról, hogy lefújják-e a péntek délután, közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő második szabadedzést, illetve szükséges-e további lépéseket tenni.

„További információkra várunk a hatóságoktól a történtekkel kapcsolatban” – nyilatkozta az F1 szóvivője.