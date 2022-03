Nem hitte el az egykori tévés, mekkora a rezsiszámlája

Elképesztő drágulásról számolt be Hollandiából egy ott élő magyar. Valkó Eszter korábbi televíziós műsorvezető egy holland kisvárosban lakik egy nagyjából 100 négyzetméteres lakásban. Tavaly télen 150 eurót, durván 55 ezer forintot fizettek a gázért, most 650 eurót, több mint 240 ezer forintot. Azt mondja, nem hitt a szemének, amikor megkapták a számlát. Sokan kabátban ülnek otthon, mert így próbálnak spórolni. Még egyszer: Hollandiáról van szó, nem csak Európa, hanem a világ egyik leggazdagabb országáról – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Döbbenetes drágulás Hollandiában

„Tavaly télen 150 eurót fizettünk a gázért, most pedig 650-et. A gázért dolgozunk, ami elképesztő. Amikor megkaptuk a számlát, nem hittem a szememnek, azt hittem, tévedés” – idézte Valkó Eszter szavait a 24.hu portál.

Az egykori tévés az orosz–ukrán háború hatásairól számolt be egy interjúban. Azt mondta, nem akart hinni a szemének, amikor látta, hogy a gázszámlája több mint a négyszeresére nőtt tavalyhoz képest. Valkó Eszter jelenleg családjával Hollandiában, Groningenben él. Azt mondta, magas az infláció, ami 1977 óta nem volt Hollandiában.

Ha Márki-Zay Péteren és a baloldalon múlna, nálunk is négyszeresére nőne a gáz ára – ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A lap azt írja: Hollandiához hasonlóan Magyarországon is négyszeresére nőne a családok gázszámlája, ha a magyar kormány a baloldalra, vagy éppen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre hallgatna, akik az orosz energiaimport betiltását szeretnék elérni.

A folyamatosan emelkedő energiaárak ellenére ezt több tagállam, köztük a balti államok, valamint Csehország és Lengyelország is támogatja. Szemben például Németországgal, ahol egyértelművé tették: az energetika területén nem vezethetnek be teljes körű szankciókat, mert nélkülözhetetlen számukra az orosz gáz és kőolaj.

Fekete-Győr András egy hónappal ezelőtt a közösségi oldalán követelt szigorú szankciókat Oroszországgal szemben. A Momentum volt elnöke azt írta: „Putyint teljes karanténba kell helyezni, meg kell fosztani a nemzetközi pénzcsapok nyújtotta lehetőségektől, minden nyugati országgal folytatott… üzletelését… meg kell szakítani.”

Fekete-Győr András februári bejegyzésében a Paks II beruházás leállítását is szorgalmazta. Ezen az állásponton van politikustársa, a szintén momentumos Cseh Katalin is, aki egyértelművé tette: ha hatalomra kerülnek, leállítják a paksi atomerőmű bővítését.

Paks II felmondását és az orosz gázcsap elzárását az orosz–ukrán háborús konfliktus kirobbanása óta sorra követelik baloldali politikusok.

A baloldali lista jelöltje, Kocsis-Cake Olivio az ATV-ben beszélt arról, hogy szerinte szankciókat kell kivetni az energiahordozókra is. Ez azonban tovább növelné a folyamatosan emelkedő energiaárakat.

De Karácsony Gergely brüsszeli embere, Jávor Benedek is szigorúbb szankciókat szorgalmazott. Úgy fogalmazott, hogy „a mostani szankciók elégtelenek, kiterjedtebb, átfogó gazdasági nyomás kell, amely az energiapiacokat is érinti”. Kijelentette azt is, hogy „ez fájni fog Európának, különösen azoknak az országoknak, amelyek szoros függésben vannak Oroszországgal vagy jelentős üzleti érdekeik vannak”.

A baloldal miniszterelnök- jelöltje, Márki-Zay Péter többször is követelte már a kormánytól, hogy állítsa le a paksi atomerőmű bővítését.

Márki-Zay Péter energiapolitikai felelőse, Holoda Attila még viccelődött is a megfagyással egy lakossági fórumon.

Az Origo szerint a baloldal felelőtlen követelései, ha megvalósulnának, azt jelentené, hogy a magyar háztartásoknak azonnal drasztikus rezsiár-emelkedést kellene elszenvedniük, a jelenlegi költségek ugyanis a négyszeresére is emelkedhetnének.

A baloldal elképzelése összességében az ipar és az élelmiszer-ellátás akadozásához, az infláció megduplázódásához, munkahelyek elvesztéséhez és fűtetlen otthonokhoz vezethetne – összegzett az Origo.