Kígyókkal a zsebében csípték el a csempészt a határon

Jose Manuel Perezt, akit Julio Rodriguez néven is ismernek, február 25-én vették őrizetbe az amerikai–mexikói határon, San Ysidro határátkelőnél – írta honlapján a The Guardian.

A határőrség körülbelül 60 gyíkot és kígyót talált nála kis zsákokba kötve, amelyeket kabátjában, nadrágzsebében és az ágyékánál rejtett el. A férfi állítólag azt mondta, hogy a hüllők a háziállatai.

A 30 éves, Oxnardban élő Perez azóta szövetségi őrizetben van, és a Los Angeles-i ügyészség csütörtökön további vádakat jelentett be ellene egy pótvádiratban, amelyben már a férfi nővére is vádlottként szerepel.

Úgy tudni, hogy Perezt hétfőn állítják bíróság elé Los Angelesben. A hatóságok elmondták: a csempészett hüllők egy része védett és veszélyeztetett faj volt.

