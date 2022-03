Kényszerleszállást hajtott végre a lengyel elnök repülőgépe

A lengyel államfő külügyi államtitkára, Jakub Kumoch azt mondta, hogy a repülő műszaki hiba miatt fordult vissza a lengyel fővárosba.

A lengyel elnök ezután egy másik géppel indult a találkozóra, és 15 órakor megérkezett a Rzeszów melletti Jasionkába.

The plane of Polish President #AndrzejDuda has made an emergency landing in #Warsaw.

According to #Poland‘s presidential office, a backup Aircraft is preparing to take Duda to #Rzeszow where he is supposed to meet @POTUS who has already arrived there.#Sputnik #US #Breaking pic.twitter.com/3Jy8BrofoR

