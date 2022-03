Biden újra háborús bűnősnek nevezte Putyint

Kétnapos lengyelországi látogatásának első napján Joe Biden Andrzej Duda lengyel elnökkel együtt az ukrajnai menekülteknek humanitárius segítséget nyújtó szervezetek képviselőivel találkozott Rzeszówban.

A találkozót megelőző közös sajtókonferencián Biden a jelenleg legfontosabb teendőnek a demokratikus világ egységének megőrzését nevezte. Fenn kell tartani a közös erőfeszítést az „azon ember által elkövetett rombolás megállítására, akit háborús bűnösnek neveztem” – utalt az amerikai elnök korábbi kijelentésére, amellyel Vlagyimir Putyin orosz elnököt illette. Hozzátette: úgy gondolja, hogy az illető „megfelel e meghatározás minden feltételének”.

Watch live as I receive a briefing on the humanitarian response to ease the suffering of civilians inside Ukraine and to respond to the growing flow of refugees fleeing Putin’s war of choice. https://t.co/8utsgGNwWt

— President Biden (@POTUS) March 25, 2022