Szijjártó Péter: A NATO nem akar hadviselő féllé válni, ez egybevág Magyarország nemzeti érdekeivel

A NATO nem hadviselő fél a szomszédságban zajló háborúban, nem is akar hadviselő féllé válni – hangsúlyozta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a háború ne terjedhessen túl Ukrajna határain.

Ez nagy siker nekünk, hisz a kormány legfontosabb célja, hogy garantálni tudja, hogy Magyarország kimaradjon a szomszédban zajló háborúból – mondta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a NATO úgy döntött, annak érdekében, hogy megerősítse szerepvállalását, a szövetség keleti szárnyán előretolt védelmi jelenlétet hoz létre. Ami azt jelenti, hogy összesen nyolc zászlóalj, harccsoport jön létre a védelmi szövetség keleti és délkeleti szárnyán.

Ezen zászlóaljak közül lesz az egyik azon magyar zászlóaljcsoport, amely már korábban létrejött, és amit mi, magyarok, a Magyar Honvédség hozott létre, amely magyar vezetés alatt is áll. Ez eddig is a NATO keretében működött, és most megnyitottuk a lehetőséget arra, hogy más NATO-tagországok is csatlakozhassanak ehhez katonáikkal – közölte Szijjártó Péter.

Tájékoztatása szerint öt ország jelezte a delegálás szándékát: ez az Egyesült Államok, Olaszország, Törökország, Horvátország és Montenegró. Várhatóan ez az öt ország a közeljövőben néhány száz főt delegál a magyar zászlóalj csoportjába. A Dunántúlon fognak tartózkodni a magyar katonákkal együtt, a Magyar Honvédség bázisain, ahol közös gyakorlatokon, kiképzéseken vesznek részt a magyar katonákkal együtt a NATO-együttműködés keretében.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország és a kormány célja tehát továbbra is az, hogy garantálja, Magyarország nem sodródik bele a szomszédba dúló háborúba, és a NATO-csúcstalálkozó ennek megfelelő eredményeket hozott.