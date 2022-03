Százkilenc évesen elhunyt a világ legidősebb bloggere

A rekorder halálát Asa Blanck dokumentumfilm-rendező jelentette be, aki néhány éve filmet forgatott az idős asszonyról Livet börjar vid hundra (Az élet 100 fölött kezdődik) címmel.

„Nincs semmi szokatlan abban, hogy egy csaknem 110 éves ember meghal, ám Dagny Carlsson elhunyta súlyos veszteség” – mondta a svéd köztévének Blanck, aki szerint ő olyan sokat kapott a bloggertől, mint csak kevesektől.

Sweden’s oldest blogger and influencer passed away today at the age of 109. For a while she used to work out at my old gym. When she was 104 she tried out boxing for the first time. Dagny Carlsson.❤️https://t.co/VvbaEV1tSi

— Per Axbom (@axbom) March 24, 2022