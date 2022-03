Összefoglaljuk mi történt eddig: egy hónapja robbant ki az orosz–ukrán háború

Egy hónappal ezelőtt, február 24-én hajnalban támadta meg Oroszország Ukrajnát. Gyakorlatilag minden elemző egyetért azzal, hogy ilyen válság a második világháború óta nem rázta meg Európát, átalakult a biztonsági helyzet, gazdasági mélyrepülés kezdődött, éhínség jöhet a világ több országában. Az első hírek arról szóltak, hogy Oroszország egy villámháborúban napok alatt elérheti a stratégiai céljait, de ez nem valósult meg. Folyamatosak a tárgyalások az orosz és az ukrán küldöttség tagjai között, de tűzszünetről, tartós békéről nem sikerült megállapodni – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy hónapja tört ki a háború

„Az orosz parlament által február 22-én ratifikált Donyecki és Luhanszki Népköztársaságban egy különleges katonai művelet végrehajtásáról döntöttem” – Vlagyimir Putyin orosz elnök ezekkel a szavakkal jelentette be a hadművelet kezdetét február 24-én. Azt mondta, hogy Oroszország törekedni fog Ukrajna demilitarizálására és nácimentesítésére és bíróság elé állítja azokat, akik bűncselekményt követtek el civilek, köztük oroszok ellen.

A Reuters hírügynökség már aznap este felvételeket tett közzé az orosz haderő rakétatámadásairól. Harkivot, Mariupolt és Csuhuiv várost is találat érte. Közben az ukrán határőrség olyan felvételeket mutatott be, amelyen az látszik, hogy katonai és páncélozott járművek haladnak át a Krím–Ukrajna ellenőrző ponton Ukrajna Herszon régiójába.

„Országunk védelmében mindenkinek adunk fegyvert, aki akarja és képes megvédeni szuverenitásunkat. Ukrajna jövője minden állampolgártól függ” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki fegyverbe szólított minden ukrán állampolgárt.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár előre kitervelt és régóta tervezett invázióról és a katonai szövetség megerősítéséről beszélt. Az amerikai elnök, Joe Biden pedig már aznap szankciókat vezetett be Oroszország ellen.

A bombázások már másnap Kijevet is elérték. Az orosz vezetés hangsúlyozta, hogy a támadások célzottan katonai létesítmények ellen irányulnak. Az ukránok szerint viszont a felvételek is azt bizonyítják, hogy a bombatámadásokban lakóépületek is megrongáltak.

Már a háború kirobbanásának másnapján ezrek lepték el a pályaudvarokat, sokan csak a megtámadott városokból menekültek el Ukrajna más részeibe, mások külföldre mentek. Aki maradt, az pincékbe vagy óvóhelyekre menekült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már február 25-én elrendelte az általános mozgósítást, két napra rá pedig kérte országa felvételét az Európai Unióba.

Az orosz haderő közben elfoglalta a csernobili atomerőművet, amely azóta is orosz ellenőrzés alatt áll.

Vlagyimir Putyin ezután elrendelte az atomfegyverek fokozott készültségbe helyezését a NATO-vezetők agresszív kijelentéseire és a Moszkva elleni gazdasági szankciókra hivatkozva.

Kisebb harcok után következett Európa legnagyobb atomerőművének, a zaporizzsjai elfoglalása, és mind az orosz, mind az ukrán vezetés, valamint a Nemzetközi Atomenergiai-ügynökség is megnyugtatóan közölte, hogy a reaktorok biztonságban vannak, nem történt szivárgás.

A NATO március 4-én elutasította az ukrán elnök kérését, hogy alakítsanak ki repüléstilalmi zónát Ukrajna felett, mert az – mint az amerikai külügyminiszter, Antony Blinken fogalmazott – teljes körű háború kitöréséhez vezetne Oroszország és a NATO között.

Az orosz harci egységek közben egyre hevesebben támadták Harkivot, Mariupolt, Irpint és más ukrán városokat. A Kijev körüli gyűrűt pedig is egyre szorosabbra zárták.

A béketárgyalások eddig rendre kudarcot vallottak, mindkét fél ragaszkodik saját követeléseihez. Eddig sem az ideiglenes tűzszünet, sem a humanitárius folyosók kialakítása nem járt sikerrel.

A nyugat olyan súlyos szankciókkal sújtja Oroszországot, amely alapjaiban rengeti meg az ország gazdaságát. Moszkva sem marad tétlen, válaszlépéseket fontolgat, ami leginkább az energiahordozókat érinti majd.

Ukrajnát eddig csaknem három és fél millió civil hagyta el, a belső migráció pedig elérte a tízmilliót. Már a háború első napjától kezdve számháború folyik a veszteségekről: mindkét fél igyekszik enyhíteni a saját és felnagyítani az ellenfél veszteségeit.

Míg Kijev ötezer fős orosz katona haláláról beszél, Moszkva ötszázat emleget. Ukrajna szerint eddig kétezer civil áldozata van az inváziónak, míg az ENSZ nyolcszázötven halottról tájékoztatott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök világméretű tiltakozásra szólított fel szerdán. Arra biztatta az embereket, hogy vonuljanak az utcára és tiltakozzanak Ukrajna orosz megszállása ellen.