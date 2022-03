Nyugat-Európát hónapok óta energiaválság sújtja

Elkezdődött tehát az EU-csúcs, ahol újra téma lesz az orosz szankciók, az esetleges energiaembargó kérdése is. Európában és itthon is vannak olyan politikusok, akik szerint el kell zárni az orosz gázcsapot. Szakértők és a gazdasági élet szereplői azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez elviselhetetlen terhet jelentene több tagállamban, így például Magyarországon is.