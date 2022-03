Komoly aggodalomra okot adó javaslatok is szerepelnek a NATO-csúcson

Reggel óta tart a NATO rendkívüli csúcstalálkozója Brüsszelben, amelyet délután uniós csúcs követ. A fő téma az ukrajnai háború. Az M1 értesülései szerint Észtország, Lettország és Litvánia fel akarja kérni a NATO-t, hogy létesítsen repüléstilalmi övezetet Ukrajna légterében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: az Ukrajna feletti légtérzár légi háborút jelentene az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és Oroszország között. Ugyanígy véli a NATO főtitkára is.

Rendkívüli NATO csúcstalálkozó Brüsszelben

Sorra érkeztek csütörtök reggel a brüsszeli NATO-főhadiszállásra a tagállamok állam- és kormányfői. A csúcstalálkozón részt vesz Joe Biden amerikai elnök is, de szinte minden ország a legmagasabb szinten képviseltette magát – közölte az M1 Híradó.

Baraczka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója elmondta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is szólt a NATO vezetőihez, de zárt ülés lévén, nem lehet tudni, pontosan miről beszélt. Annyit tudunk, hogy tegnap korlátlan támogatást kért a NATO-tól, ennek egy részét meg is kapja, hiszen légvédelmi rendszereket, drónokat, lőszereket és üzemanyagot az egyes tagállamok szállítanak Ukrajnába.

A hírek szerint kiberbiztonsági segítségre is számíthatnak az ukránok, továbbá olyan berendezésekre is, amelyek segítségével a vegyi és biológiai támadások kivédhetők. Ezek mellett pénzügyi és humanitárius segítséget is nyújt a NATO.

A légtérzár felállítása nem várható, ahogy az a lengyel javaslat sem élvez többséget, ami szerint békefenntartókat, azaz szárazföldi csapatokat kellene Ukrajnába küldeni. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár elmondta, hogy a NATO nem részese a konfliktusnak, de mindenben segít, hogy Ukrajna megvédhesse magát.

A nap folyamán kezdődő uniós csúcson is téma lesz az ukrajnai háború, és a leginkább égető kérdés a további szankciók bevezetése Oroszország ellen. Ebben a kérdésben a tagállamok megosztottak. Washington álláspontja az, hogy a szankciókat terjesszék ki az energiaszektorra is, és mivel Biden elnök az uniós csúcs első felén biztosan részt vesz, ezért ez a javaslat is az asztalra kerül. Az uniós tisztségviselők nem zárták ki, de nem is fogadták el a gáz- és olajembargóról szló javaslatot, hiszen a tagállamok rendkívül megosztottak ennek kérdésében.

Lengyelország, a balti államok és néhány közép-európai ország rendkívül oroszellenes álláspontot képvisel, és támogatná az energiaszektorra kivetendő szankciókat, míg a tagállamok másik csoportja Németország vezetésével ellenzik ezt. A német kancellár, Olaf Scholz szerint ilyen szankciók recesszióba taszítanák a gazdaságot.

Az orosz energia kiváltására vonatkozó javaslatokról is tárgyalnak majd. Egyes déli országok és Belgium az ársapka bevezetését is szorgalmaznák, tehát azt szeretnék, ha az államok beavatkoznának az energiaárakba. Más országok, például a skandinávok és Németország úgy vélik, hogy a piac önszabályozására kell ezt bízni. A tagállamok harmadik csoportja, amely leginkább közép-európai tagállamokból áll, amelyek szerint a brüsszeli klímacsomag árt a jelenlegi helyzetnek, és a zöldátállás időszerűségének áttekintését javasolják.

Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi videóüzenetében azt mondta: most Brüsszelben kell megvédeni Magyarország érdekeit.

„Meg kell előznünk, hogy belesodorjanak bennünket egy háborús konfliktusba, nemet kell mondani azokra a javaslatokra, amelyek légi háborút eredményeznének Oroszországgal, és meg kell akadályoznunk azokat a javaslatokat is, amelyek az orosz agresszióval szembeni szankciókat ki akarják terjeszteni az energiaszektorra, és így nehéz, talán lehetetlen helyzetbe is sodornák Magyarországot. Magyarország nemzeti érdekeit meg kell védenünk, kampány ide, kampány oda” – fogalmazott a kormányfő.

Bár a jelenlegi NATO-álláspont teljesen egybeesik a magyar állásponttal, az M1 értesülései szerint három balti ország – a lettek, a litvánok és az észtek – parlamenti határozatot fogadtak el arról, hogy felkérik a NATO-t, létesítsen repüléstilalmi övezetet Ukrajna légterében.

A három ország vezetői a közmédia információi szerint ezzel a javaslattal érkeztek a mai NATO-csúcsra.

A balti államok vezetői már többször is szorgalmazták a repüléstilalmi zóna kialakítását. Úgy vélik, Volodimir Zelenszkij erre vonatkozó kérését a NATO-nak teljesítenie kell. Az ukrán elnök úgy látja, a NATO által létrehozott övezet garantálhatná, hogy orosz katonai gépek nem hatolhatnának be ukrán légtérbe, ami szerinte véget vethetne a bombázásoknak és a légicsapásoknak.

Az ukrán államfő kérését korábban a NATO, illetve több tagállam is elutasította. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kiemelte, háborúhoz vezetne Zelenszkij követelésének teljesítése. Ezt a korábbi álláspontját erősítette meg ma reggel is.

„Ukrajnának fejlett légvédelmi rendszereket, páncéltörő fegyvereket, lőszert és üzemanyagot is biztosítunk, így a szövetségesek sokféle támogatást nyújtanak, de azt is világossá tettük, hogy nem fogunk szárazföldi vagy légi NATO-csapatokat küldeni Ukrajnába. Azért nem, mert felelősséggel tartozunk azért, hogy ez a konfliktus ne terjedhessen ki Ukrajna határain túlra, ami egyéként még több szenvedést, még több halált és még több pusztítást okozna” – mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár.

Stoltenberg aggodalmait nyíltan osztja Olaf Scholz német kancellár és Joe Biden amerikai elnök is, de a magyar külügyminiszter is aggodalmának adott hangot.

„Ilyen veszélyes javaslat az Ukrajna feletti légtérzárra vonatkozó előterjesztés, amennyiben létre jönne egy ilyen légtérzár Ukrajna felett az légi háborút jelentene – beszéljünk erről őszintén – a légi háborút a NATO és Oroszország között és ezt mindenképpen el kell kerülnünk. Úgyhogy Magyarország érdeke az, hogy a NATO jelenlegi álláspontja maradjon érvényben a csúcstalálkozót követően is” – mondta Szijjártó Péter.

A NATO keleti országaiba telepíteni tervezett harccsoportokkal kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva Szijjártó Péter azt mondta: a magyar kormány egyik kötelessége, hogy megvédje Magyarországot, az ország, a magyar emberek biztonságát. Kijelentette: a Magyar Honvédség képes arra, hogy megvédje Magyarországot, ha mégis lesz ilyen előterjesztés akkor azt a magyar kormány hajlandó megvitatni.