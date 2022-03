Idaho kormányzója aláírta az abortusz szigorítását elfogadó jogszabályt

Brad Little, idahói republikánus kormányzó döntése értelmében a meg nem született magzat családtagjainak számító személyek beperelhetik azt az orvost, aki a tagállamban abortuszt hajt végre a magzat szívverésének első észlelését követően.

Az aláírás ellenére a kormányzó aggodalmának adott hangot a törvény alkotmányosságával kapcsolatban.

„Együttérzek minden idahói lakossal, aki szeretné megvédeni a még meg nem született kisbabája életét” – írta Brad Little abban a levélben, amelyet Janice McGeachin kormányzóhelyettesnek küldött, aki az idahói állami szenátus elnöke is egyben.

Ugyanakkor a kormányzó hozzátette: „Bár támogatom a magzatok életét védő politikát ebben a jogszabályban, attól tartok, hogy ez a legújabb civil jogi kezdeményezés rövid úton alkotmányellenesnek és rövidlátónak bizonyul”.

A konzervatív tagállamnak tekintett Idahóban elfogadott törvény 30 nappal az aláírását követően hatályba léphet, de támogatói bírósági felülvizsgálatokra számítanak. A jogszabályt ellenzők alkotmányellenesnek tartják a törvényt, és megjegyezték, hogy sok nő a terhesség hatodik hetéig nem is tudja, hogy várandós lenne.

Idaho Republican Gov. Brad Little signed into law a bill that bans abortions after about six weeks of pregnancy and vests enforcement powers with private citizens instead of government officials, even as he expressed reservations about the legislation https://t.co/xPfDsQsRmz

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 23, 2022