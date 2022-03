Egymást követik ma a rendkívüli csúcstalálkozók, az európai vezetőkre figyel a világ

Brüsszelre figyel a világ, mert egymást követték csütörtökön a rendkívüli csúcstalálkozók. A NATO-csúcson sikerült a magyar álláspontot és a magyar nemzeti érdeket érvényesíteni. A NATO-nak az a közös álláspontja, hogy a legfontosabb közös cél az, hogy a háború semmiképpen se lépje túl Ukrajna határait. Ezt követően kezdődött meg az EU-csúcs, amelynek fő témája szintén az orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók.

NATO- és EU-csúcs a háborúról

Baraczka Eszter, az M1 Híradó brüsszeli tudósítója elmondta, „hogy az ukrán elnök szerette volna, ha a NATO létrehoz Ukrajna felett egy repüléstilalmi zónát, de ez nem történt meg. Azt is szerette volna, és volt is erre egy lengyel javaslat, hogy békefenntartók vonuljanak be az országba, de a javaslat mögött nem volt kellő támogatás a NATO-n belül. Amit kapott az a kiemelt támogatás a kibervédelemben és a humanitárius támogatás, illetve berendezéseket vegyi vagy biológia fegyverek ellen. Volodimir Zelenszkij elnök továbbá még kérte, hogy a NATO tankjainak egy százalékát is bocsássa Ukrajna rendelkezésére, valamint harci repülőgépeket is kért, de ezekere sem kapott konkrét válaszokat. Az ukrán elnök értékelése szerint a NATO cserben hagyta Ukrajnát”.

A NATO kimondta, hogy ezt a háborút Ukrajna területén kell tartani.

Kapcsolódó tartalom

A gazdasági szankciók a fő téma az EU-csúcson

Az alapelv, hogy nem szabad olyan büntetőintézkedéseket kiróni Oroszországra, melyek jobban fájnak Európának, mint az oroszoknak. A tagállamok vezetői többségének szempont a gazdaság védelme is. A Nemzetközi Energiaügynökség ajánlásokat fogalmazott meg az orosz gázról való leválás érdekében.



„Ezek között szerepel például, hogy az autósok csökkentség a gépjárművek sebességét, a repülés helyett a vasúti közlekedés favorizálása, illetve azt is javasolják, hogy mindenki dolgozzon otthonról, aki csak teheti. Tervek a kieső energia biztosítására rendelkezésre állnak, de rengeteg az akadály” – ismertette a tudósító.

Az amerikaiak hajlandók emelni az LNG-szállítást Európába, de ez az orosz energiaszállítás nagyjából tizedét fedezné, az árak pedig bizonytalanok. A norvégok is szállítanának, de a kapacitásaik maximumán vannak. További alternatív források is szóba kerültek, de az infrastruktúrák még nem állnak rendelkezésre.

A szankciók folytatását támogatják

Egy hónapja tart az ukrajnai háború, ez katonai szempontból kudarc Oroszország számára, mivel Moszkva úgy gondolta, hogy gyorsan le tudja rohanni Ukrajnát – jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője csütörtökön, az EU-csúcsra érkezve.

Mint mondta: „Oroszország még csak száz kilométerre sem tudott eltávolodni katonai bázisától, az orosz erők nem tudják bevenni a városokat, ehelyett bombázzák őket, civileket mészárolnak le, és romba döntenek mindent.” A főképviselő hangsúlyozta, hogy az EU-nak most Ukrajna felfegyverzésére kell összpontosítania, ez ugyanis eldöntheti a háború kimenetelét. Hozzátette: az uniós tagállamok vezetői az EU-csúcson megvitatják, hogyan folytassák az európai fegyver- és katonai felszerelés szállítmányozását Ukrajnába.

„Amit tennünk kell, az az ukrán hadsereg további támogatása. A következő két hét dönti el, hogy melyik oldal kerül ki győztesen a háborúból” – vélekedett.

Alexander De Croo belga miniszterelnök újságíróknak azt nyilatkozta, hogy ha Oroszország azt kéri az európai országoktól, hogy rubelben fizessenek a gázszállításokért, akkor az árat is újra kell tárgyalni. De Croo szerint a szankcióknak nagyobb hatást kell gyakorolniuk az orosz félre, mint az európaira. „Nem állhatunk önmagunkkal háborúban” – jelentette ki. A földgáz- és kőolajembargó bevezetése véleménye szerint nem szükséges.

Mark Rutte holland miniszterelnök újságíróknak arról beszélt, hogy nem számít arra, hogy az EU-tagállamok vezetői további szankciókban állapodnak meg Oroszország ellen, bár, mint mondta, Hollandia ezt támogatná. Rutte, aki az EU-csúcsra az ugyancsak csütörtöki NATO-csúcsról érkezett, azt hangsúlyozta: a szövetség tagállamai megállapodtak a szankcionálás folytatásában, és a további katonai ellátmány szállításában, de Volodmir Zelenszkij ukrán elnök nem lesz ettől elégedett, mert a repüléstilalmi övezet bevezetését sürgeti.

Karl Nehammer osztrák kancellár rövid sajtónyilatkozatában felszólította a tagállami vezetőket, hogy ne feledkezzenek meg a Nyugat-Balkánról, mivel intézkedésekre van szükség annak megakadályozására, hogy a régió Oroszország vagy más nagyhatalmak, például a Kínai Népköztársaság befolyási övezetévé váljon.

Litvánia elnöke, Gitanas Nauseda azt hangsúlyozta, hogy az EU-csúcson meg kell erősíteni az Oroszország elleni szankciórendszert, és fel kell számolni a függést az orosz energiahordozóktól. „A mai nap jó alkalom arra, hogy megbüntessük Oroszországot ezért a szörnyű agresszióért” – szögezte le.

Krisjanis Karins lett miniszterelnök ugyanezen a véleményen volt, szerinte is fontos lenne az EU-csúcson megállapodni, hogyan lehet leválni az orosz energiahordozókról. Kaja Kallas észt kormányfő azt nyilatkozta: „az Európai Uniónak a lehető legszigorúbb szankciókat kell bevezetnie Oroszországgal szemben, dacolva az azonnali negatív hatásokkal.”

Micheál Martin ír miniszterelnök szerint országa nyitott a további szankciók bevezetésére, de véleménye szerint előbb a már bevezetett büntetőintézkedéseket kellene teljes mértékben végrehajtani.

Xavier Bettel luxemburgi kormányfő viszont azon a véleményen volt, hogy az EU már eddig is sokat tett Ukrajnáért, például fegyvereket küldött. A politikus ellenezte a további szankciók bevezetését, egészen addig, amíg Oroszország nem lép át egy másik határvonalat. „Úgy gondolom, hogy még mindig fokozatosságra van szükségünk” – jelentette ki Bettel.

Janez Jansa szlovén miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök rubelben adná el a gázt a „barátságtalan országoknak”, kijelentette: ebben a pénznemben egyetlen európai ország sem fog neki fizetni. Jansa azt is elmondta, hogy a teljes orosz földgáz- és kőolajolajembargó még mindig szankciós lehetőség Oroszország ellen, annak ellenére, hogy Németország határozottan tiltakozik ellene.