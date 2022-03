Cukorkaként ették a dadus altatóját – hét gyerek került kórházba túladagolással

Rendőrségi jelentés szerint hét kisgyerek – köztük egy egyéves, kétéves, hároméves és egy négyéves – túladagolta az altatót, amelyet a nagyobbacska, hétéves kisfiú cukorkaként osztott ki közöttük egy virginiai otthonban. A nyolc éven aluli gyermekeket kórházba szállították, ahol gyógyszer-túladagolás miatt láttak el szerda este az amerikai Virginia állambeli Hopewellben – írja a New York Post.

