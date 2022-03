Biden Brüsszelben – öt kihívás, mellyel az amerikai elnök szembenéz

1. Az egység felmutatása

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár egy lengyel katonával beszél az Adazi katonai támaszponton, ahol a NATO többnemzetiségű harccsoportja állomásozik a lettországi Kadagában 2022. március 8-án. (Fotó: MTI/AP/Roman Koksarov)

Az Egyesült Államok eddig lépést tartott szövetségeseivel, különösen a háború első napjaiban, amikor a halaszthatatlan feladatok megszüntették a konszenzus néhány hagyományos akadályát. Ám ahogy a háború elhúzódik, úgy nő a viszálykodás lehetősége. Bidennek meg kell győznie szövetségeseit arról, hogy a megerősített NATO-együttműködés nem átmeneti állapot, hanem az új norma.

2. Menekültválság

Lengyelország fogadta az orosz invázió elől menekülő ukránok nagy részét. Határainak megnyitása több millió menekült előtt jelentős terhet rótt az országra, és ha nem kezelik megfelelően, társadalmi zavargásokhoz és gazdasági instabilitáshoz vezethet. Az Egyesült Államoknak sürgető gondja, hogy biztosítsa, hogy az ország megbízható NATO-tag maradjon.

Why #Poland deserves to win the Nobel Peace Prize https://t.co/bR7Uj43LY9 — Matthew Day (@MatthewWarsaw) March 23, 2022



3. Katonai megoldások

Bár az USA ígéretet tett arra, hogy fejlettebb, nagy hatótávolságú légvédelmi képességeket biztosít Ukrajna számára, ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a légvédelmi támogatás milyen fajtái váltanák ki a NATO elleni orosz válaszlépéseket, és hogy milyen logisztikával lehetne a fegyvereket ukrán kézbe juttatni – mindezek egyike sem valósítható meg az USA európai szövetségesei nélkül.

Germany will supply Ukraine with defensive anti-tank weapons, surface-to-air missiles and ammunition, the government said, in a shift of policy as Russia’s forces continued to pound Kyiv and other cities on day three of its campaign https://t.co/quUv2rdW2j pic.twitter.com/1Sd2b7irey — Reuters (@Reuters) February 26, 2022



4. A szankciók ütemterve

A Coca-Cola cég egyik helyi üzemének bejárata Szentpétervárott, 2022. március 9-én. Az Oroszországra kivetett szankciók miatt a Coca-Cola és más nyugati vállalatok szüneteltetik vagy korlátozzák működésüket Oroszországban (Fotó: MTI/EPA/Anatolij Malcev)

A nemzetközi szankciók – az USA és Európa vezetésével – nem sokat nyomtak a latban, hogy Oroszországot visszatartsák attól, hogy folytassa az Ukrajna elleni teljes körű támadást. Miközben a nyugati szövetségesek ragaszkodnak ahhoz, hogy a szankciók fájdalma idővel fokozódni fog, egyre nagyobb a nyomás az amerikai és az európai vezetőkön, hogy találjanak új utakat az orosz agresszió megbüntetésére.

5. A kínai kérdés

Amerikának és Európának is összehangolt erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy meggyőzze Kínát, hogy tartsa a távolságot Oroszországtól, és ha hangosabban ítélje el az eurázsiai nagyhatalmat. A Kínát fenyegető szankciók – ha nyíltan segítené Oroszországot – már most is nyomasztják a kínai gazdaságot. De az, hogy Kína a közelmúltban támogatta Oroszország részvételét a G20-ak közelgő gazdasági csúcstalálkozóján, arra utal, hogy a feladat nem lesz könnyű.

China’s support for Russia in the war in Ukraine is showing its limits as the domestic costs for President Xi start to outweigh the benefits of confronting the U.S. https://t.co/km4u31diak — Bloomberg (@business) March 16, 2022

Címlapfotó: Tüzérségi támadás miatt megsemmisült lakóház Harkivban 2022. március 23-án. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. (Fotó: MTI/EPA/PAP/Andrzej Lange)