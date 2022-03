Macron már élelmiszer-utalványok bevezetését tervezi

„Tekintettel arra, hogy Ukrajna, de Oroszország is a nemzetközi élelmiszer-ellátás igazi magtárai”, a France Bleu rádiónak nyilatkozva Emmanuel Macron elnök megerősítette azon szándékát, hogy élelmiszer-utalványt kíván bevezetni.

Ma France : “Je veux mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire face à ces surcoûts” @EmmanuelMacron est l’invité de @WendyBouchard sur France Bleu pic.twitter.com/6pvA94WEXZ

Az újabb jelöltségért is induló államfő elmondta: az utalvány célja az lenne,

mivel „Franciaországnak az ukrajnai háború miatt globális élelmiszerválsággal kell szembenéznie, tekintettel arra, hogy

Macron nem ment bele részletek ismertetésébe, ám kiemelte, hogy a francia gazdasági szereplőknek helyi keretek között kell a rászorulók élelmiszer-beszerzését végrehajtani.

A javasolt élelmiszer-utalványok hasonlóak lennének az ország jelenlegi energiautalvány-rendszeréhez – fűzi hozzá a CNN –, amely segít az alacsony jövedelmű háztartások villany- és gázszámlájának kifizetésében. Macron megismételte, hogy Franciaországnak és Európának végül el kell érnie az élelmiszer-függetlenséget, ami újraválasztási kampányának egyik kulcseleme.

Inflation hits new 30-year high of 6.2% with warnings of soaring chicken and wheat prices https://t.co/vsO06gDoUL

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 23, 2022