Klórgáz került a levegőbe egy londoni vízisportközpontban, 29 ember került kórházba

A szivárgás a kelet-londoni Stratford városrész Queen Elizabeth Olympic Park nevű egykori olimpiai központjának vízisportversenyek rendezésére épített komplexumában, a London Aquatics Centre-ben történt.

A 2012-es londoni olimpia után nyilvánosan látogatható szabadidő-létesítménnyé átalakított sportközpont medencéit üzemeltető cég, a Greenwich Leisure Limited (GLL) tájékoztatása szerint a gázszivárgás akkor következett be, amikor az üzemi helyiségek személyzete medencetisztításra használt vegyianyag-szállítmányt vett át.

A létesítmény első tájékoztatása még csak arról szólt, hogy a gázszivárgás miatt számos látogató légzési nehézségekről számolt be, és ellátásukat a nagy erőkkel kivonult mentőszolgálat a helyszínen megkezdte.

Az egyik közeli kórház arról számolt be a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak, hogy hét gyermeket kezel légzőszervi panaszok miatt.

A vízisport-létesítményből kétszáz látogatót evakuáltak.

